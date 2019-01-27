Как прогреть коробку-автомат в мороз для долгой и исправной работы

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В связи с тем, что интерес к машинам с коробкой-автомат продолжает расти, а эта трансмиссия требует особого отношения, специалисты поделились опытом. Эксперты рассказали, как надо прогревать АКПП при -30, чтобы она работала долго.

Примечательно, что на данный момент споры о необходимости прогрева двигателя веду до сих пор, то же касается и о дополнительном прогреве АКПП. Важен прогрев трансмиссионного масла, которое обеспечивает плавную работу коробки.

Некоторые считают, что АКПП прогревается автоматически с двигателем и не нуждается в дополнительных манипуляциях. Другие советуют зажать тормоз и постепенно включать все режимы езды, чтобы насос разогнал масло, что приведет к плавной работе коробки.

В свою очередь механики отметили, что это не очень действенный способ и советуют после прогрева мотора, начать движение, однако первый километр важно ехать медленно и не превышать 3 тысяч об. в минуту.