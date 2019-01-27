Пятидесятилетний седан Maserati Quattroporte продают на eBay за 40 тыс. долларов

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Седан Maserati Quattroporte Tipo 107 простоял на протяжении 40 лет в гараже, а теперь его хотят продать за 40 000 долларов на eBay. Автомобиль образца 1967 года был собран вручную.





Данный Maserati Quattroporte Tipo 107 является 415-м экземпляром из 760, который создавались вручную. Своего первого владельца седан обрёл в 1967 году, а в 70-е авто транспортировали в США.

В последний раз авто перерегистрировать в 76-м в штате Луизиана. С тех пор на нём сняли головку блока цилиндров и не передвигались. К настоящему времени на одометре 50-летней машины значится показатель в 78 168 км.

В моторном отсеке данного Maserati Quattroporte Tipo установлен 264-сильный V8 объёмом 4,1 л. С ним в паре работает 5-диапазонная «механика» ZF, при этом автомобиль оснастили также дисковыми тормозами и дифференциалом повышенного трения, который в своё время предлагался в качестве опции.

Напомним, Quattroporte Tipo также оснащался более производительным агрегатом с 1966 по 1969 год. Речь идёт о 4,7-литровом V8, генерирующем 290 лошадиных сил при крутящем моменте в 410 Нм.