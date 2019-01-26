Названы 5 железных аргументов, позволяющих получить скидку на авто с пробегом

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Выбирая подержанный автомобиль, покупатель может выбить немалую скидку, если при общении с продавцом будет знать, на что давить.

Разумеется, лучше подыскать другую машину, если у неё есть какие-либо проблемы с документами. Узнать об этом можно, «пробив» автомобиль по специальным базам данных, правда, на это придётся потратить время и деньги. Однако автолюбитель, решившийся на приобретение авто с «кривыми» документами, вполне потребовать из-за этого большую скидку.

В сравнении с другими странами в России из-за сурового климата машины ржавеют быстрее, при этом в крупных городах часто случаются незначительные ДТП. От этих факторов и зависит состояние кузова автомобиля на момент перепродажи, который, к слову, является самой дорогой частью. Отыскав дефект кузова, можно купить машину, которой всего пару лет, по сниженной цене.

Продолжение... «Сверчки» в салоне: Все минусы новой LADA Granta FL озвучили владельцы В августе 2018 на отечественный рынок вышла новая LADA Granta FL – и вот на одном из автомобильных форумов своими негативными впечатлениями после полугода эксплуатации решили поделиться владельцы... Ещё один повод «скостить» ценник – это «убитый» двигатель. У современных моторов, в особенности турбированных, ресурс гораздо меньше, чем у многих двигателей 90-х годов. Однако выявить проблемы с силовым агрегатом под силу не каждому водителю, поэтому лучше обратиться на СТО для проведения диагностики. Чем в худшем состоянии мотор, тем на большую скидку можно рассчитывать.

Те автомобилисты, которые не готовы идти на риск и хотят приобрести беспроблемный автомобиль с пробегом, тоже могут добиться снижения цены. Ради этого нужно указать продавцу на дыры в обивке салона, пятна грязи или продавленные кресла.

Также стоит обратить внимание, горит ли подсветка, имеются ли сколы на кузове или лобовом стекле. Возможно, в машине не работают стеклоподъёмники или кондиционер. Незначительные дефекты – это тоже железный аргумент потребовать скидку.