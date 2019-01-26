В интернет попали фото нового Hyundai Sonata

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В сеть слили новые шпионские фото нового южнокорейского седана Hyundai Sonata. По всей видимости, производство новинки стартует в марте 2019 года.

В интернете обнародовали фотографии Hyundai Sonata нового поколения, который облачен в плотный камуфляж, который все же позволяет рассмотреть силуэт и ряд других особенностей новинки. Новинка обзавелась купеобразным силуэтом, больше напоминающим лифтбек. Задние фонари у новой «Сонаты» соединены светодиодной полосой.

В соответствии с информацией, распространенной корейскими СМИ, под капотом нового Hyundai Sonata разместится 2,5-литровый двигатель GDI с мощностью 190 «лошадок». Также новинка может получить 4-цилиндровый мотор с отдачей 275 «лошадок» или 280-сильный 2,5-литровый агрегат. Кроме того Hyundai Sonata обзаведется гибридным вариантом исполнения.

На конвейер новинка станет в марте текущего года. Дебют новой «Сонаты» пройдет в апреле на автосалоне в Нью-Йорке.