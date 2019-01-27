Разбитый в ДТП Lamborghini Urus продают за 115 000 долларов

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На сайте Copart на продажу выставлен итальянский кроссовер Lamborghini Urus после ДТП - у паркетника отсутствует передняя часть кузова. За разбитого «итальянца» с пробегом в 1 210 км хотят выручить 115 000 долларов или 7 600 000 рублей.

Интересно, что цена нового «Уруса» составляет 200 000 долларов. На обнародованных фотографиях заметно, что в ходе дорожно-транспортного происшествия у Lamborghini Urus сработали эйрбеги. Итогом дорожной аварии стали поврежденные передний бампер, погнутые крылья, покореженный капот, погнуто левое переднее колесо, разорванная покрышка. Кроме того, обнаружены повреждения на двигатели и радиаторе. Интересно, что комплект колесных дисков Taigete Diamond размером 23 дюйма для Lamborghini Urus составит 5 682 доллара или 376 000 рублей.

Подкапотное пространство Lamborghini Urus занимает 8-цилиндровым бензиновым турбодвигателем объемом 4,0 литра с производительностью в 650 лошадиные силы. До первой «сотни» авто берет разгон за 3,6 секунды при предельной скорости в 305 км/ч.