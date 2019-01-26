Белорусы сделали из ржавой «Волги» мечту коллекционера

Сегодня, 22:00

Мастера RoadCarsMasters из Белоруссии преобразили старую ржавую «Волгу» в мечту коллекционера. Автомобиль ГАЗ-24 считался показателем престижа и большого достатка во времена СССР.

RoadCarsMasters взяли ГАЗ-24 в ужасном состоянии. При этом специалисты не собирались полностью восстанавливать авто из-за маленького бюджета, поэтому было решено поставить «Волгу» на колеса.

Белорусские специалисты просто заменяли новыми деталями те, которые невозможно было восстановиться. Процесс реставрации «Волги» был снят на видео, а позже представлен общественности.

RoadCarsMasters из Белоруссии отметили, что были рады взять для работы ГАЗ-24, который является классикой того времени. В результате отечественную «Волгу»» смогли восстановить, поэтому специалисты могут гарантировать достаточно долгую работу автомобиля своему новому хозяину.