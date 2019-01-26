Эксперты озвучили ТОП-5 наиболее интересных китайских кроссоверов

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Во всем мире кроссоверы и внедорожники продолжают набирать популярность и китайские автопроизводители не отстают от общей тенденции. Эксперты составили ТОП-5 наиболее интересных кроссоверов.

Прежде всего специалисты обратили внимание на молодежный кроссовер Haval F7, дебют которого прошел летом прошлого года в рамках Московского автосалона. Под капотом «китайца» разместились 1,5- и 2-литровые двигатели с производительностью 169 и 197 «лошадок», которые работают в паре с 7-диапазонным преселективным «роботом».

Второе место досталось Geely SX11, который также был представлен на Московском автосалоне. Эту машину также назвали молодежной, а подкапотное пространство китайского паркетника занимает 1,5-литровый мотор с отдачей 177 лошадиные сил, который приводится в действие с 7-позиционной роботизированной КПП.

ТОП-3 закрывает Chery Tiggo 8, обладающий стильным и современным дизайном. Моторный отсек этого авто занимают 2-литровый 122-сильный «атмосферник» и 1,5-литровый 152-сильный турбомотор. В ТОП-5 вошли Geely Emgrand X7 и GAC Trumpchi GS8. Первый обзавелся светодиодными дневными ходовыми огнями, электронной панелью управления и бесключевым доступом с кнопочным зажиганием. Второй получил под капот 2-литровый 201-сильный агрегат, приводимый в действие 6-ступенчатой АКПП с системой полного привода.