В России изменились цены на автомобили Infiniti

Сегодня, 20:00

Японский автобренд Infiniti изменил российские цены на свои автомобили. Некоторые модели компании снизились, а другие подросли в цене.

Ценовые изменения не коснулись только гибридного кроссовера Infiniti QX60 Hybrid. Седан Infiniti Q50 в люксовой версии обойдется теперь от 2 320 000 рублей 22 000 рублей), а топовая модификация Red Sport прибавила в цене на 95 000 рублей и предлагается в 3 435 000 рублей. Флагманский внедорожник Infiniti QX80 подешевел на 10 000 105 000 рублей. Отныне за него придется выложить от 4 790 000 до 5 195 000 рублей.

Седаны Infiniti Q30 и Infiniti Q60, внедорожники Infiniti QX30, Infiniti QX50 и Infiniti QX60 поднялись в стоимости на 40 000 115 000 рублей. Теперь Infiniti Q30 предлагается от 2 313 000 до 2 613 000 рублей, Infiniti Q60 обойдется от 3 470 000 рублей, Infiniti QX30 стоит от 2 331 000 до 2 538 000 рублей, Infiniti QX50 обойдется от 2 799 0 0 рублей, а за Infiniti QX60 россияне заплатят от 2 820 000 рублей.

В 2018 году продажи Infiniti в России достигли отметки в 4 654 единицы. Этот результат на 6% ниже показателей 2017 года.