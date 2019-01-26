Renault опубликовал официальный тизер нового Clio

Сегодня, 19:00

Автопроизводитель Renault разработал рестайлинг Clio 2019 модельного года, презентация которого состоится уже 28 января. Представители марки опубликовали первый видео тизер обновленного хэтчбэка.

Новый Renault Clio обзаведется заостренным кузовом спереди и более узкой формой передних фар. Какие еще изменения коснуться дизайна, станет известно во время дебюта уже через пару дней. Производитель продолжит прятать ручки задних дверей хэтчбэка в стойках. В основу модели ляжет архитектура CMF-B.

Renault Clio оснастят турбомотром объемом 1,0 литра, а также двигателями объемом 1,3 и 1,5 литра. Отдача силовых установок, а также информацию о трансмиссии производитель уточнит позднее.

Немного позднее клиентам предложат спортивное исполнение Renault Clio RS, который получит другое оснащение. Под капотом этой модели будут стоять форсированные двигатели, однако информация о них пока не раскрыта.