Mitsubishi расширили линейку двигателей Eclipse Cross

Сегодня, 14:11

Японская компания Mitsubishi решила освежить и без того новый внедорожник Eclipse Cross. Главной особенностью станет расширенная линейка двигателей, в которой появится дизельный агрегат.

Mitsubishi Eclipse Cross начнут оснащать мотором на 2,2 литра, который генерирует до 148 лошадиных сил с крутящим моментом в 388 Н*м. К нему в паре будут устанавливать автоматическую трансмиссию на восемь скоростей и систему привода на обе оси.

Примечательно, что обновления на этом не закончатся. Для классической версии Mitsubishi Eclipse Cross с бензиновым мотором будут предлагать новую электронную систему Active Yaw Brake Control, которая имитирует блокировку дифференциала.

На данный момент Mitsubishi не рассматривает возможность появления дизельного Eclipse Cross на российском рынке. Стоит напомнить, что сейчас в РФ кроссовер предложен с турбодвигателем объемом 1,5 литра с отдачей в 150 лошадиных сил. В качестве трансмиссии доступны МКПП и вариатор. Привод и передний и полный.