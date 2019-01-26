«Надежный автомобиль»: Об актуальности покупки подержанного Volkswagen Passat B3 рассказал обзорщик

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Простые моторы, крепкий кузов, доступные комплектующие – все это делает «Пассат» отличным выбором для отечественных автомобилистов.

Блогер с канала iev kuzm решил поближе ознакомиться с немецким Volkswagen Passat в версии B3. Об актуальности покупки данного авто эксперт рассказал в своем блоге.

Volkswagen Passat B3 считался культовым автомобилем и выпускался в период с 1988 по 1993 годы. «Пассат» до сих пор радует автолюбителей простотой конструкции, надежностью и просторностью. Volkswagen Passat выпускался в кузовах универсал и седан, а сам кузов был исполнен из высококачественного металла с хорошим антикоррозийным покрытием.

Если же за кузовом должным образом ухаживали, то его состояние вполне идеальное. В противном случае, кузов Volkswagen Passat B3 покрывается ржавчиной. От возраста и плохого ухода в зимний период примерзают ломаются дверные ручки.

Салон «немца» выполнен из высококачественных и износостойких материалов, сохраняющих свою целостность до этого времени. Блогер отметил, что шумоизоляция салона «Пассата» не очень хорошая – часто слышится скрип пластика при езде по неровностям. В целом, салон характеризуется просторностью и комфортабельностью, а для задних пассажиров предостаточно места.

Багажный отсек в Volkswagen Passat B3 вместительный, а для увеличения его полезного пространства можно сложить задние сиденья. Простая и надежная подвеска обеспечивает мягкий и плавный ход Volkswagen Passat. Моторная линейка «Пассата» представлена семью бензиновыми и четырьмя дизельными агрегатами, которые характеризуются простотой, неприхотливостью и надежностью.

Блогер отметил, что подержанный Volkswagen Passat B3 может еще долго прослужить своему владельцу, несмотря на свой возраст. «Надежный автомобиль» - подвел итоги эксперт.