Китайская прокачка «Дастера»: Как недорого тюнинговать Renault Duster рассказали в сети

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Блогер поделился с автолюбителями советами, как «прокачать» Renault Duster, не потратив при этом целое состояние.

По мнению автора канала AES CLUB, секрет красивого, функционального и недорогого тюнинга заключается в том, что приобретать «обновки» лучше на китайской площадке Алиэкспресс. Например, за 800 рублей владелец Renault Duster может обзавестись парктроником с полным установочным комплектом, а всего лишь за 250 рублей – парой удобных чехлов для ремней безопасности с логотипом «Рено». И еще одна приятная мелочь для фанатов бренда – колпачки на колёса диаметром в 1 см с фирменным логотипом всего за 100 рублей.

Но главным элементом китайской прокачки, по мнению блогера, станут всевозможные накладки для защиты заднего и переднего бамперов, крыльев авто, дверей, педалей и дефлекторов – приобрести их можно по самым демократичным ценам от 80 до 1 300 рублей в зависимости от назначения и количества накладок.

За 200 рублей на Алиэкспресс продается антенна из углеродного волокна для Renault – отзывы на товар хорошие и рейтинг высокий. Надоело свечение желтого света на противотуманной оптике – закажите две фары с белым свечением всего за 1300 рублей.

Блогер также рекомендовал приобрести автомагнитолу с поддержкой большого количества приложений на Android с 7-дюймовым экраном, неплохим процессором и 2 Гб оперативной памяти стоимостью в 17 тыс. рублей – не то что бы дешево в принципе, но недорого для магнитолы.

Брызговики, радиаторную решетку из ABS-пластика и даже стильные подлокотники владельцам Renault Duster со скромным бюджетом обозреватель также предложил заказывать из Китая. Правда, пользователи в комментариях пошутили, что «китайцы не знают о существовании Дастера».