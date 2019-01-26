Плюсы и минусы LADA Vesta SW Cross после года эксплуатации назвал владелец

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Автомобилист, проездивший на LADA Vesta SW Cross чуть больше года, сравнил авто с конкурентами и назвал основные плюсы и минусы российского универсала.

Автовладелец отметил, что расход бензина у Vesta SW Cross на 1,5-2,0 л больше, чем у «одноклассников». Вторым недостатком модели является отсутствие эластичности в работе двигателя и коробки передач.

Помимо этого, по мнению хозяина «Весты», оставляет желать лучшего и дизайн интерьера, который выполнен «не под стать внешности». Главным минусом модели он считает шумы двигателя, подвески и трансмиссии. Примечательно, что у авто из различных партий проблемы с посторонними звуками разнятся. У некоторых машин стучат стойки амортизаторов, у других – гремит радиатор или опора двигателя.

Также у LADA Vesta SW Cross силовой агрегат «съедает» около 150 г масла на 1 500 км. Отметил владелец и то, что передачи переключаются недостаточно оперативно.

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«Вестовод» похвалил подвеску универсала, его устойчивость на трассе и управляемость. Также было замечено, что «АвтоВАЗ» на Vesta SW Cross решил проблему запотевания фар, которая встречалась на седане. Понравилась водителю и работа системы ESP, которая, по его словам, настроена, как на автомобилях премиального сегмента.