«Вечно ранен, но никогда не убит»: О минусах УАЗ «Патриот» рассказали владельцы

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С момента запуска производства УАЗ «Патриот» в 2005 году отзывы об этой модели остаются противоречивыми. Впрочем, у автомобиля есть минусы, которые объективно признают, как его хейтеры, так и поклонники.

Главным недостатком «Патриота», который отмечают практически все владельцы на форумах, является качество сборки. Автомобиль требует постоянного внимания к его техническому состоянию и нуждается в массе мелких доработок.

Чаще всего жалобы поступают на ходовую часть, кардан, течь масла из двигателя и трансмиссионного масла. Проблема данного внедорожника также в том, что производитель использует детали низкого качества. Так, отыскать «живые» б/у запчасти на «Патриот» практически невозможно. При этом гарантийного ремонта нужно добиваться, что удаётся не всем.

Продолжение... «Сверчки» в салоне: Все минусы новой LADA Granta FL озвучили владельцы В августе 2018 на отечественный рынок вышла новая LADA Granta FL – и вот на одном из автомобильных форумов своими негативными впечатлениями после полугода эксплуатации решили поделиться владельцы... Отмечают хозяева УАЗ «Патриот» в числе минусов и плохое лакокрасочное покрытие кузова, а также отсутствие антикоррозийной обработки с завода. Как утверждают автомобилисты, если самим не позаботится о защите «УАЗика» от ржавчины, он может сгнить за пару лет.

Помимо этого, расход топлива у внедорожника, оснащённого 2,7-литровым бензиновым мотором, очень большой. По трассе на 100 км уходит около 11,0 л топлива, а в городе автомобиль вовсе «жрёт» около 15,0-16,0 л. Вместе с тем многие считают, что этот двигатель слабоват по мощности.

Однако несмотря на все недостатки, у модели есть действительно много ценителей, которые отмечают, что УАЗ «Патриот» – автомобиль для «рукастых» водителей, ведь он «вечно ранен, но никогда не убит».