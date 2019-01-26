«Сверчки» в салоне: Все минусы новой LADA Granta FL озвучили владельцы

Сегодня, 09:19

В августе 2018 на отечественный рынок вышла новая LADA Granta FL – и вот на одном из автомобильных форумов своими негативными впечатлениями после полугода эксплуатации решили поделиться владельцы новинки.

Большинство пользователей жалуются на наличие различных видов шумов, появляющихся после приведения автомобиля в действие. Наибольшее количество жалоб поступило на скрипы в салоне – и в области передней панели, и в стеклах, и под колёсами. Хозяин LADA Granta 2018 с 1,6-литровым «атмосферником» отметил, что «сверчки» присутствуют даже в новой машине сразу после покупки, другой владелец обнаружил шумы в коробке передач в момент схватывания сцепления. «Шумновато…», – просто и лаконично озвучил своё главное впечатление ещё один из комментаторов. А владелец LADA Granta комплектации «Люкс» указал на дребезжание наружных зеркал, появляющееся при температуре ниже -25 градусов, которое, однако, можно устранить, легонько качнув зеркальный элемент.

Двое комментаторов пожаловались на большой расход топлива и дорогое обслуживание в официальных дилерских центрах, а третьему показалось, что новая LADA «ужасно входит в повороты».

Среди прочих минусов новой LADA Granta FL автолюбители выявили недостаточную мощность печки для обогрева задней части салона, устаревшие детали «из прошлого века» вроде переключателей на рулевом колесе и элементов регулировки сидений и боковых зеркал, незащищенный от краж лючок бензобака, ненадежное лакокрасочное покрытие и плохую герметичность автомобиля, из-за которой в салон «тянет» много пыли и грязи.