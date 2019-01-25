«Что творит подвеска Камри»: Эксперт сравнил Toyota Camry с KIA Optima

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Блогер устроил хардкорный тест-драйв японскому седану и его конкуренту, чтобы понять, какая из машин лучше справляется с плохой дорогой.

Отечественный эксперт на YouTube-канале Clickoncar показал видео, в котором сравнил Toyota Camry с KIA Optima с помощью «беспощадных» заездов по плохим плиточным дорогам и за их пределами. Для обзора были взяты самые новые версии автомобилей.

По словам эксперта, он не раз слышал, что подвеска KIA Optima лучше, чем у Toyota Camry. Специалист решил это проверить настоящим хардкором для обеих машин. И только благодаря этому он понял, «что вторит подвеска Камри».

Когда на испытание вывели KIA Optima, машина проехалась по волнистой поверхности, и уже на скорости 48 км/ч ехать стало невозможно из-за сильной тряски. Когда таким же испытанием проверили Toyota Camry, стало ясно, что последний седан лучше, чем южнокорейский автомобиль, вопреки разговорам о том, что его подвеска лучше, чем у «Камри». Японская машина на испытании могла нормально ехать на скорости до 60 км/ч, а потому, «миф» о плохой подвеске Camry развеян. При этом эксперт признал, что у «Оптимы» подвеска работает несколько тише.