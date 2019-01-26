«Хвали усерднее – деньги ведь надо отработать!»: За «проплаченный» обзор LADA Vesta Sport высмеяли блогера в сети

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Автомобильный «эксперт» очень расхвалил LADA Vesta Sport. Комментаторы в сети усомнились в его объективности.

По словам блогера, создатели спортивной «Весты» поработали на славу и называет все произведенные со стандартным седаном модификации – уровнем серьезных автомобильных компаний. Дизайн Vesta Sport был оценен, как очень достойный и стильный: «В дизайн стандартной Весты добавили пару штрихов и получилось то, что получилось! Видно, что Стив Маттин не зря зарабатывает свои деньги!». Особо обзорщик выделил красную полосу на бампере, назвав её стильным и классным акцентом.

Что касается управляемости и комфорта, то здесь водитель не постеснялся сравнить ощущения от езды на LADA Vesta Sport с лучшими гоночными моделями Porsche: «Она, как и все дорогие, настоящие гоночные автомобили, точно также хрипит и клокочет, она умирает и рвет себя на части!». Автолюбители в комментариях возмутились такой очевидной предвзятости и предположили, что блогеру за обзор кто-то заплатил, поскольку градус похвалы был уж слишком высок.

«Хвали усерднее – деньги ведь надо отработать!», «Ощущения как от Порше? Мда, видимо кто-то не кисло подогревает блогеров, раз они такие сравнения выдают!», «Тачка – ерунда, но за бесплатно взял бы, не задумываясь», «на такой «спорт» ладе не обогнать даже короллу!» – возмущению комментаторов нет предела.