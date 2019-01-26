Жители Петербурга заказали 210 кроссоверов новый Renault Arkana

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В России в первом полугодии нынешнего года стартуют продажи бюджетного кросс-купе Renault Arkana. Предзаказ на новинку уже стартовал в стране.

Дилеры накануне отчитались, что в Петербурге оформлено 210 заявок на модель Renault Arkana. При этом стоимость автомобиля до сих пор не озвучивается. Также нет официальных данных по оснащению серийной версии машины, и неизвестно, в каких комплектациях она будет предлагаться.

К слову, французы намерены наращивать присутствие Renault на российском авторынке. Напомним, в минувшем году доля марки составила в РФ 7,6%. В нынешнем году производитель собирается увеличить свою долю в стране не менее чем до 9%. Руководство Renault убеждено, что на положительную динамику бренда в России способна повлиять модель Arkana. Производитель пообещал сделать эту машину доступной для россиян.