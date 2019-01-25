Названы 10 самых ожидаемых автомобилей 2019 года в России

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Ресурс Авто.ру предложил российским автолюбителям назвать наиболее ожидаемую новинку российского авторынка в 2019 году – на выбор было представлено 10 самых интересных и известных новинок, обещанных покупателям в нынешнем году.

В опросе приняли участие 16 000 пользователей. Из десяти автомобилей им предлагалось выбрать всего один, который интересует их больше остальных. В итоге на первом месте оказался японский кроссовер нового, пятого поколения – Toyota RAV4.

Вторую строчку рейтинга занял купе-кроссовер от Renault – модель Arkana, которая уже проходит тесты на российских дорогах. Тройку лидеров замыкает «чех» Skoda Karoq с ориентировочной стоимостью от 1,17 млн. рублей.

Четвертое место занимает немецкий флагманский SUV BMW X7, а пятое – южнокорейский спортивный универсал KIA Proceed. И лишь на шестой строчке разместилась спортивная версия отечественной LADA Vesta Sport.

Далее в ТОП-10 вошли BMW 3-Series 2019, премиум-кроссовер Mercedes-Benz GLE и корейский хэтчбэк Hyundai i30 N, а замыкает рейтинг спортивный «немец» Porsche 911.