Новый электро-кроссовер от Audi покажут в Женеве

Сегодня, 19:00

На грядущем Женевском мотор-шоу немецкий автогигант презентует публике совершенно новый полностью электрический мини-кроссовер Audi E-Tron.

Зрители автосалона увидят лишь концептуальную модель, но разработчики заявили, что она будет максимально близкой к своему серийному аналогу. По мнению представителей СМИ, новинка должна будет открыть новый сегмент для электрических автомобилей, в котором она останется единственным представителем до появления мини-электрокроссоверов Tesla Model Y, а также электрической версии Volvo XC40.

Технические и динамические характеристики Audi E-Tron пока не были анонсированы, однако уже известно, что построят его на легковой платформе MEB от Volkswagen. Таким образом, немецкая новинка станет первым кроссовером, построенным на данной «тележке». Использование модульной платформы позволит установить на автомобиль широкую линейку различных аккумуляторных батарей. По неофициальным данным, в качестве силовой установки E-Tron выступят аккумуляторы на 48, 60 и 80 кВт*ч, а максимальный запас хода без подзарядки может превысить 500 км.

Первые экземпляры серийной версии Audi E-Tron должны будут увидеть свет не ранее 2020 года.