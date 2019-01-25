Компания Renault: Новое руководство сохранит с АвтоВАЗом прежние отношения

Сегодня, 21:00

На пост президента компании Renault вчера был назначен Жан-Доминик Сенар, некогда президент Michelin. В пресс-службе компании Renault сообщили, что назначенное руководство сохранит прежние взаимоотношения с АвтоВАЗом.

Напомним, что вопрос о смене лиц, занимающих руководящие должности, встал после принудительной отставки президента концерна «Рено» Карлоса Гона, обвиняемого в финансовых махинациях и нарушении законодательства.

Генеральным директором назначили Тьерри Боллоре. Раньше он выступал на должности главного менеджера Renault и занимался деятельностью промышленного подразделения бренда, в том числе сотрудничеством с российским АвтоВАЗом.

Представитель бренда, Ри Яман, сообщила, что планы компании по отношению к российскому авторынку остаются неизменными: до 2022 года его хотят повысить до второго места по значимости для автоконцерна. Благоприятно влияют на это совместные показатели продаж транспортных средств Renault и LADA – а это около 497 000 единиц за прошлый год.