Премиальный кроссовер Genesis GV80 замечен во время дорожных тестов

Сегодня, 13:02

Суббренд Genesis от компании Hyundai Motor вывел на первый дорожный тест свою новинку GV80, концепт которой был представлен еще в 2017 году. Ожидается, что финальная версия дебютирует осенью текущего года.

Судя по полученным шпионским фотоснимкам, новая модель может серьезно отличаться от прототипа – камуфляжная ткань выполнена таким образом, что разрезы вводят зрителя в заблуждение. Однако похоже, что финальный вариант имеет идентичную с прототипом радиаторную решетку, арки колёс и фары. А вот кузовные боковины и зеркала не похожи на те, что были представлены в концепте.

Подробности неизвестны, но по мнению экспертов Genesis GV80 оборудуют мотором V6 объемом в 3,8 л, а также добавят 3,3-литровый турбированный движок и 5-литровый V8. Привод будет только полным.

Конкурентами для новинки от Genesis скорее всего выступят Mercedes-Benz GLE, новый BMW X5, а также Audi Q7. Кроме того, к 2020 году подразделение обещает пополнить модельный ряд Genesis спортивным купе и новым кроссовером, что в общей сложности составит линейку из 6 моделей.