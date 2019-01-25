«В нём спокойно можно жить!»: Первыми впечатлениями от нового «Патриота» поделился блогер

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Сибирский обзорщик Дмитрий Казаков рассказал о своих первых впечатлениях после приобретения УАЗ «Патриот» 2019 модельного года.

Автомобиль водитель взял белого цвета, поскольку именно в таком цвете внедорожник за 1 200 000 рублей показался ему наиболее «нарядным» и привлекательным. Что сразу удивило новоиспеченного «уазовода» – никаких предпродажных подготовок с машиной проведено не было, но при этом все двери и капот закрывались без каких-либо проблем, свойственных новым моделям.

Продолжение... Хороша, но есть один нюанс: О битой Skoda Octavia за 850 000 рублей рассказал блогер Автоблогер Сергей Рыжков рассказал о том, как обнаружил на «вторичке» Skoda Octavia 2016 за 850 000 рублей с «небольшим» сюрпризом, о котором ему «забыл» рассказать менеджер. Также блогер объяснил, что приобрел себе именно «Патриот», а не иномарку, по причине того, что стоимость нового российского внедорожника практически в два раза ниже, чем условного Land Crusier Prado 150 2010 года выпуска, который нравится водителю, но отдавать за него 2,5 миллиона рублей он не хочет. К тому же с 2014 года автор видео ездил на дорестайлинговом «Патриоте», который оставил у него исключительно приятные впечатления, хоть и потребовал привнести массу самостоятельных доработок и исправлений: «Что примечательно, все косяки Патриота 2014 года были исправлены в новом. Молодцы!».

В целом эксперт считает, что не особо-то и отличаются две вышеназванных модели. Внедорожные качества у них примерно совпадать будут, разве что «Прадик» несколько комфортнее. Но при этом, водитель с долей юмора заявил, что УАЗ «Патриот» спокойно можно модернизировать: «Сделать сзади полку, хорошую кровать, вставить шторки – спокойно можно в нём жить!».