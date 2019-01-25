«Отец Крузака» показал «класс» на бездорожье

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Любители экстремального отдыха отправились на зимний офф-роуд на двух внедорожниках Land Cruiser FJ40, которые оказались весьма способными вездеходами.

Модель Land Cruiser FJ40 представляет собой одну из самых ранних версий легендарного внедорожника, а потому некоторые считают, что она «отец Крузака», но это не совсем так, ведь 40 Series появилась в 1960 году, а история машины началась на 10 лет раньше.

Так или иначе, Land Cruiser FJ40 показал «класс» на бездорожье. Энтузиасты отправились в сильно заснеженный лес, где не проедет ни одна легковушка, да и не каждому внедорожнику удастся проехать по снежному покрову глубиной более полуметра. Однако двум «Крузакам» это вполне удалось, но не без приключений. Снега было так много, что машины время от времени застревали, однако оба автомобиля, оснащенные лебедками и полным приводом, вытягивали друг друга из «ловушек».

Примечательно, что невзирая на возраст модели, внедорожник Land Cruiser FJ40 до сих пор можно найти на вторичном рынке в рабочем состоянии, в среднем за 1,5 млн рублей. Кроме того, иногда в продаже на интернет-аукционах появляются экземпляры в очень хорошем состоянии, но их стоимость может составлять 100-200 тысяч долларов.

Land Cruiser FJ40 выпускался в бензиновой и дизельной версиях, однако чаще всего встречается с бензиновым рядным агрегатом 4.2 на шесть цилиндров, мощность которого составляет 135 л.с. Мотор работает в паре с 4-МКПП.