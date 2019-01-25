В Сети появились снимки 5-дверной версии «Оки»

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В соцсетях появились уникальные фотографии пятидверной версии автомобиля «Ока», сделанные в конце 2000-го года на Прессово-рамном подразделении ПАО «КАМАЗ».

Там же была опубликована скан-копия статьи, посвященной сборке необычного кузова слесарем «КАМАЗа» Григорием Дементьевым. Уточняется, что слесарь работал в лаборатории технических измерений и сделал большой вклад в разработку «пятидверки» – он же тогда и предложил метод соединения механизмов по контрольно-сопрягаемым точкам. Кузов автомобиля тогда был увеличен в длину на 150 мм. А после, заручившись поддержкой руководства, слесарь Дементьев в сверхурочное время самостоятельно делал эскизы, прорубывал двери и полностью переделал кузов сам.

Получив хорошую оценку малолитражной «Оки», слесарь занялся эскизами грузовых версий. Но, к сожалению, концепт «пятидверки» так и не был запущен в серийное производство.

В комментариях к статье уточнили, что дизайн 5-дверной «Оки», вероятнее всего, был скопирован с японской модели Daihatsu Mira, выпускаемой в 1980-1985 годы.