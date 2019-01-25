Хороша, но есть один нюанс: О битой Skoda Octavia за 850 000 рублей рассказал блогер

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Автоблогер Сергей Рыжков рассказал о том, как обнаружил на «вторичке» Skoda Octavia 2016 за 850 000 рублей с «небольшим» сюрпризом, о котором ему «забыл» рассказать менеджер.

В обзоре представлена «Октавия» с 1,8-литровым 180-сильным агрегатом и пробегом 50 000 км, по заверению продавца – в родном ЛКП, и не битая. В результате первичного осмотра были обнаружены царапины капота, переднюю часть которого оклеили плотной пленкой. На оптике остались следы от пескоструя, но ничего критичного, лишь пара потертостей, а вот на передней правой фаре появилось запотевание. На переднем бампере есть небольшой заметный скол, а зимняя резина, видимо, успела отъездить не один сезон – часть шипов попросту стёрлась.

Самый неприятный, казалось бы, нюанс, обнаруженный в ходе осмотра – в салоне очень сильно воняло табаком. В остальном же – никаких значительных потертостей, пластик в порядке и без царапин, состояние сидений такое же хорошее. Но в один момент случайным образом в руки эксперта попал документ с чеком на 101 000 рублей за ремонтные работы.

Как оказалось, на 47 000 км пробега произошла авария – заднее левое колесо Skoda Octavia куда-то заехало, серьезно повредив подвеску, и в итоге автомобилю пришлось менять картер заднего моста и один колесный диск с покрышкой. Также ремонту подвергся поворотный кулак, амортизатор, подрамник и рычаг поперечной задней подвески. В целом же, помимо такого неприятного нюанса, особых проблем с «чехом» обнаружено не было, но тот факт, что продавец хотел скрыть аварию, оставил после себя серьёзный осадок у блогера.