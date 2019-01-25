Ещё не построенный суперкар Bugatti Divo оценили в 7,9 млн евро

Сегодня, 10:32

В Германии на продажу было выставлено место в очереди на заказ нового суперкара Bugatti Divo, еще не запущенного в производство – а всего будет сконструировано лишь 40 единиц данной модели.

Стоимость нового автомобиля по оценке производителя составляет от 5 миллионов евро, однако продавцы имеют возможность получить около 3 миллионов на перепродаже – место в очереди на построение Bugatti Divo уже оценено в 7,9135 млн евро. Стоит отметить, что по предварительному заказу уже все сорок запланированных для выпуска моделей распроданы. Между тем, продаваемый в объявлении суперкар начнут собирать на заводе только в конце 2019 года.

Данный экземпляр Bugatti Divo согласно заказу будет иметь черный окрас, а салон будет отделан искусственной замшей Alcantara. В качестве силового агрегата у новой модели выступит 8-литровая «турбочетверка» W16 на 1500 лошадиных сил в паре с роботизированной КПП. Это позволит суперкару разогнаться до 100 км/ч за 2,4 секунды. Скоростной максимум, который будет способен выжать Divo, составит 380 км/ч.

Новый автомобиль является пересмотренной хардкорной версией Bugatti Chiron, но имеет другой дизайн, аэродинамику и подвеску. Масса Bugatti Divo при этом меньше массы предшественника на 35 кг.