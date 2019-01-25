Из Китая с любовью: ТОП-10 товаров для LADA 4x4 с AliExpress назвал эксперт

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Популярный обзорщик составил список из 10 товаров с китайского интернет-маркета AliExpress, которые идеально дополнят образ LADA 4x4.

На первом месте оказалась светодиодная оптика за 4 000 рублей. Большинство водителей, приобретших её себе, хвалят данные фары за очень яркий свет, простоту в установке и защиту от попадания влаги внутрь устройства. Далее идёт недорогое головное устройство с сенсорным дисплеем. За 10 000 рублей покупатель получит возможность слушать радио, просматривать видео- и аудиофайлы с подключаемого USB-накопителя, а также включать камеру заднего вида.

Продолжение... Хороша, но есть один нюанс: О битой Skoda Octavia за 850 000 рублей рассказал блогер Автоблогер Сергей Рыжков рассказал о том, как обнаружил на «вторичке» Skoda Octavia 2016 за 850 000 рублей с «небольшим» сюрпризом, о котором ему «забыл» рассказать менеджер. Третье место в рейтинге получают световые панели на крышу «Нивы». На выбор доступно множество вариаций от 600 до 2 200 рублей, отличающихся друг от друга не только габаритами, но и мощностью – отличный выбор для любителей ночной охоты или рыбалки. Следующим в списке идёт крайне полезный аксессуар для эксплуатации ВАЗ-2121 в условиях суровой русской зимы – комплект противоскользящих цепей из нейлона, необходимых для преодоления трудных участков дороги. За набор из 20 цепей продавцы хотят всего лишь 1 100 рублей. Замыкает пятерку лидеров проекция для дверей LADA 4x4, которая не только прибавит стиля синей подсветкой, но и покажет, куда будет выходить пассажир автомобиля, предохранив его от попадания в лужу. Цена вопроса – 580 рублей.

Также в ТОП-10 товаров для LADA 4x4 с AliExpress вошли: оплётка на руль из микрофибры (135 рублей), стильная накладка на потолок машины с защитной крышкой (4 370 рублей), удобный подлокотник (3 056 рублей), а также комплект наклеек для стилизации заднего бампера (219 рублей) и оригинальные защитные пороги из нержавеющей стали с лазерной гравировкой (2 395 рублей).