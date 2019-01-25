Новый Toyota Tundra 2020 впервые замечен на дорожных тестах

Сегодня, 14:16

В штате Мичиган был замечен обновлённый пикап Toyota Tundra 2020, закрытый камуфляжем в области кузова и передней части – конструкторы прячут совершенно новый дизайн.

Когда новинку заметили фотошпионы, пикап направлялся в сторону завода Toyota, причем не один, а в сопровождении Ford F-150, который закрывал обзор на заднюю подвеску «японца». Кроме того, свисающая вниз маскировочная ткань мешала рассмотреть обновления, доставшиеся Tundra 2020. По словам экспертов, таким образом компания тщательно скрывает инновации, разработанные для модели нового поколения, и это должно быть что-то совсем непохожее на предыдущие серийные экземпляры. Например, специалистам удалось разглядеть на полученных снимках крепления амортизаторов, не свойственные такому типу подвески.

Скорее всего, радикальные изменения ждут и переднюю часть Toyota Tundra, тщательно спрятанную под камуфляжем. А вот разнообразие силовых установок, по ожиданиям экспертов, останется то же, что и у нынешней генерации марки. Зато производители обещают выпустить для обновлённой Tundra новый 10-диапазонный «автомат» и добавить ряд опций в салон.

Официальный дебют Toyota Tundra 2020 ожидается до начала осени текущего года.