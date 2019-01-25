Рендеры нового УАЗ «Буханка» показали в сети

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У легендарного «бескапотника» появилась виртуальная концептуальная версия, авторами которой выступили независимые дизайнеры портала «Колёса.ру».

Художники создали рендеры, которыми они показали, как, по их мнению, будет выглядеть УАЗ «Буханка» будущего. Машина немного похожа на шоу-кар Volkswagen I.D. Bus, но ее облик проработан таким образом, что нельзя не заметить «гены» отечественного автомобиля.

«Буханка» будущего получилась яркой, с большими покрышками для бездорожья и черными дисками. Завышенный дорожный просвет и короткие свесы концепта делают его «вездеходом». К сожалению, вряд ли ульяновские машиностроители выпустят такую машину, ведь даже о судьбе ее нынешнего поколения ничего не говорится, хотя этот автомобиль уже давно нуждается в смене генерации.

К слову, недавно стало известно, что на текущий год УАЗ планирует несколько обновлений. Будущей осенью на рынок должен выйти «Патриот» с автоматической трансмиссией. Кроме того, в нынешнем году должны выйти спецверсии «Патриота», «Хантера» и «Буханки».