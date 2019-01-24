На «Автоторе» начался выпуск флагманского седана KIA K900

Сегодня, 18:09

Калининградское предприятие «Автотор» поставило на конвейер флагманский седан KIA K900. Машина пополнит отечественный рынок в первый квартал нынешнего года.

Силовую линейку нового полноприводного седана KIA K900 в России представят двигатели 3.3 мощностью 249 л.с. и 5.0 производительностью 413 л.с. Для моторов предусмотрена 8-АКПП.

Новая платформа позволила удлинить колесную базу седана KIA K900 до 3105 мм. Автомобиль эффектно выглядит за счет массивной радиаторной решетки, а еще его украшает хромированная окантовка задних фонарей и выхлопных патрубков.

В данное время роль флагманского седана в России выполняет KIA Quoris. «Автотор» выпускает эту машину с 2013 года. Силовую линейку модели в РФ представляют двигатели 3.8 и 5.0 производительностью 334 и 425 л.с. соответственно. Оба агрегата сочетаются с 8-АКПП. Quoris предлагается в стране минимум за 2 894 000 рублей. О рублевом ценнике KIA K900 пока ничего не говорится.