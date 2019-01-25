Хэтчбек Opel Corsa нового поколения замечен на тестах

Сегодня, 05:00

Новинки от Opel/Vauxhall переходят на платформы PSA, а потому модель Corsa будет построена на шасси Peugeot 208.

Новое поколение Opel Corsa станет шестым для модели, и проектируется на шасси CMP. Накануне хэтчбек попался автомобильным папарацци во время тестов. Машина испытывалась в серийном кузове, но были плотно закамуфлирована.

По словам экспертов, новый Opel Corsa выполнен в духе концептуального автомобиля GT X Experimental, дебютировавшего в минувшем году. По габаритам новинка будет схожа со своим предшественником.

Известно, что Opel Corsa больше не будет выпускаться с трехдверным кузовом, так как автомобили в данном формате утратили популярность практически на всех рынках.

Ожидается, что новый Opel Corsa будет оснащаться мотором 1.2. Ходят слухи, что у модели также появится электрическая версия, в основу которой ляжет платформа e-CMP, на которой строятся «зеленые» модели концерна PSA.