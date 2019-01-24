«АвтоВАЗ» не смог – Китай помог: ТОП-10 лучших товаров для LADA XRAY с AliExpress назвали в сети

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На популярнейшем китайском онлайн-маркете можно обнаружить огромное количество самых разных товаров для автомобиля. В этот раз были выбраны 10 лучших – для LADA XRAY.

Автомобилисты делятся находками на AliExpress для машин марки LADA: «АвтоВАЗ» не смог – Китай помог. На первом месте расположилось головное устройство на операционной системе Android за 12 000 рублей. Помимо привычных функций, вроде воспроизведения аудиофайлов с CD-диска или USB-накопителя, а также навигатора и доступа в интернет, аксессуар может похвастаться качественным емкостным экраном, определяющим сразу несколько касаний.

Далее идут хромированные накладки для ручек дверей, цена за комплект – 762 рубля. Стильные накладки выглядят достаточно дорого и придают кроссоверу более привлекательный вид.

На третьем месте оказался кожаный чехол для брелока ключей, за 252 рубля. Снабженный оригинальной красной прострочкой и прочной металлической защёлкой аксессуар будет очень трудно потерять.

Следующим в списке расположился ещё один полезный элемент декора – акулий «плавник» на крышу вместо радиоантенны, за который на «алике» просят всего 217 рублей. Для тех, кому не по нраву стандартные подголовники сидений LADA XRAY, можно купить особые подушки для шеи из углеродного волокна. За комплект из двух подушек придется отдать 1830 рублей.

Также в ТОП-10 лучших товаров для LADA XRAY с AliExpress вошли: кожаный чехол под ремень безопасности (780 р.), боковые накладки для дверей (2 823 р.), резиновые коврики в салон (2 450 р.), углеродные накладки на пороги (672 р.) и оригинальная светодиодная полоса на задний бампер LADA XRAY (937 р.).