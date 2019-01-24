В сеть попали шпионские фото предсерийного кроссовера Renault Arkana

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Бюджетное кросс-купе Renault Arkana отправилось на дорожные тесты, о чем говорит фото, сделанное «автомобильным папарацци».

Сам производитель никак не комментирует появившееся фото предсерийного прототипа Renault Arkana, однако пообещал начать реализацию модели в первой половине текущего года.

Судя по «шпионскому» фото, прототип практически идентичен прошлогоднему концепту, показанному на ММАС. Товарное кросс-купе лишится сдвоенных выпускных патрубков, а вместо 19-дюймовых «катков» автомобиль получит колесные диски на 17 дюймов. Также машину оснастят более скромными боковыми зеркалами, но в них будут датчики контроля слепых зон.

Renault Arkana строится на платформе Global Access, которая лежит в основе кроссовера Kaptur. В длину новинка составит 4550 мм. Шасси автомобиля подвергнется улучшениям, и в будущем архитектура может быть использована для других «вседорожников» Renault, собираемых в РФ.

Согласно слухам, Arkana получит турбированный агрегат 1,33 TCe тягой до 150 л.с. в связке с трансмиссией CVT X-Tronic. Ожидается, что у модели будут передне- и полноприводные версии.

Renault Arkana будет выпускаться на московском предприятии французской марки. О стоимости новинки ничего не говорится, но производителем обещана доступная цена машины.