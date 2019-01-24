Дизель или бензин: Об идеальном двигателе для УАЗ «Патриот» порассуждал блогер

Сегодня, 15:15

Автомобилист решил поделиться своими рассуждениями насчет того, какая версия УАЗ «Патриот» обойдется выгоднее – с бензиновым двигателем или дизельным.

Автор канала «ЧЕСТНО об УАЗ» является владельцем УАЗ «Патриот», купленного летом 2018 года. На тот момент в этой линейке не было дизельных двигателей, поэтому блогер сразу выбрал вариант с бензиновым. Сейчас же УАЗ намерен предложить и дизели с объёмом 2,3 литра и 114 л.с. Многие считают, что дизельные моторы более тяговитые, имеют больший ресурс, а также являются более экономичными. Так ли это?

Как утверждает блогер, дизели действительно обладают большей тягой, но если учесть, что мотор от УАЗ будет иметь отдачу всего в 114 л.с., то в линейке «Патриота» уже есть бензиновый ЗМЗ-Про, выдающий 150 л.с.

Второе – это ресурс: владелец УАЗ «Патриот» отметил, что дизели могут быть в приоритете для коммерческого транспорта, за год «пробегающего» 100 тыс. км, но для гражданской версии со средним пробегом в 200 тыс. км за 5 лет, может хватить и бензинового агрегата.

Экономичность дизеля автомобилист тоже оспорил: сэкономить на солярке в сравнении с бензином можно всего на 30%. А стоимость дизеля при этом намного выше бензиновой версии. Блогер рассудил, что дизельный двигатель будет стоить около 100 тысяч. А значит, пока экономия на разнице по топливу «отобьёт» разницу в стоимости двигателя, то на это уйдет года 2-3 при плотной езде.

Продолжение... «Тазы» всё-таки «валят»: Назван ТОП-5 надёжных российских автомобилей в 2019 году Отечественный автопром может предложить покупателям несколько по-настоящему надежных машин. В комментариях пользователи тоже решили порассуждать об идеальном двигателе и согласились, что дизель лучше за счет крутящего момента, если приходится передвигаться по бездорожью, а в условиях города при небольшом пробеге и частом прогреве хорош и бензин.

Другие комментаторы заметили, что дизели «Патриота» неэкономичны и оставляют желать лучшего: «5 лет ездил на дизельном «Патриоте», цена на соляру и расходники выше, и вся экономия вылетает в трубу. А если по тяге, то ЗМЗ-Про тянет даже лучше», «ЗМЗ-51432 движок неплохой, конечно, расход по городу 11,5-12 литров, но слабоват он для «Патриота» и ремонт дороговат».