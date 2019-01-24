«Тазы» всё-таки «валят»: Назван ТОП-5 надёжных российских автомобилей в 2019 году

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Отечественный автопром может предложить покупателям несколько по-настоящему надежных машин.

При составлении рейтинга эксперт Илья Ушаев пользовался соотношением «цена/качество», потому он убежден, что предложенные модели придутся по вкусу среднестатистическому россиянину – «тазы» всё-таки «валят». На пятом месте ТОП-5 самых надежных российских автомобилей в 2019 году расположился УАЗ «Патриот» – так низко в рейтинге он оказался лишь потому, что комфорта там никакого, ведь автомобиль предназначен вовсе не для того: «Нужен суперкомфорт – берите Мерседес!».

Далее в рейтинге идёт LADA Vesta, дизайн которой, по словам эксперта, стал гораздо современнее, а роботизированная коробка уже успела себя зарекомендовать, как достаточно надёжная: «По дизайну может спокойно конкурировать с Поло, Солярисом и Рио!».

Посередине списка расположилась LADA Largus, славящаяся своей популярностью среди жителей ближнего зарубежья России благодаря невысокой цене и внушительной вместимости салона.

На втором месте достаточно неожиданно обосновалась LADA Kalina. Обзорщик признал, что на ранних этапах продаж данный автомобиль было сложно назвать надежным, но за последние несколько лет ситуация значительно улучшилась, и на вторичном рынке можно найти «Калину» с крайне невысоким ценником в 250 000 рублей. Рекомендуется искать модель с 1,6-литровым мотором, поскольку 1,4-литровый подвержен задирам и достаточно часто троит.

Наконец, первое место в ТОП-5 самых надежных российских автомобилей предсказуемо занимает LADA 4x4. Единственный её минус – это кузов, который очень подвержен коррозии, но в остальном, считает блогер, никаких претензий к «Ниве» быть не может: «Очень надежные, очень проходимые, недорогие в обслуживании и с хорошим дизайном!».