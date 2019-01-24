KIA начала выпуск нового бюджетного кроссовера

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Новое предприятие KIA в Индии приступило к тестовой сборке нового компакт-кросса, в основу которого лёг концепт SP. Об этом проинформировало издание Indiatimes.

Новый кроссовер KIA получил габариты 4270х1780х1630 мм при колесной базе в 2590 мм. Внешне автомобиль похож на шоу-кар SP, показанный год назад в Нью-Дели. Машина получила «двухэтажную» оптику, задние светодиодные фонари и декоративные глушители. Кроссовер наделен виртуальной приборной панелью, переходящей в одну панель с тачскрином мультимедийного комплекса.

Моторный отсек новинки занимает агрегат 1.6 тягой 123 л.с. Кроме того, для машины предусмотрены дизельные моторы 1.4 и 1.6 мощностью 90 и 128 л.с. соответственно. Все двигатели комплектуются 6-МКПП. Для бензинового и дизельного 1.6 также доступна 6-АКПП. Машина будет продаваться в исключительно переднеприводном исполнении.

Стоимость новинки в Индии в пересчете на российскую валюту составит от 920 000 до 1 480 000 рублей. Начало реализации автомобиля запланировано на май нынешнего года.

К слову, ранее сообщалось, что в ближайшие два года в России появится бюджетный кроссовер В-класса от марки KIA. Предполагается, что речь идет о вышеописанном серийном воплощении концепта KIA SP.