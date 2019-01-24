Mazda назвала официальные цены на семейство Mazda 3 нового поколения

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Семейство Mazda 3 нового поколения недавно дебютировало в Лос-Анджелесе, и уже в марте появится в дилерских центрах.

Стоимость нового седана переднеприводного Mazda 3 составит от 21 000 долларов. «Топовый» полноприводный хэтчбек семейства с премиальными опциями обойдется в 28 900 долларов.

Новая генерация Mazda 3 получило атмосферный агрегат 2.5 на 186 л.с./252 Нм. Хэтчбеки наделены системой деактивации цилиндров для экономии топлива. Данная технология также предусмотрена для полноприводных версий седана и для седана с пакетом Premium. В списке оснащения последнего имеются проекционный дисплей, LED-фары и светодиодные задние фонари, люк с электроприводом и так далее.