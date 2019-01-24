Skoda назвала новый бюджетный кроссовер для Европы Skoda Kamiq

Сегодня, 13:08

Чешская компания выпустила рекламный ролик, анонсирующий скорый выход своего нового кроссовера, получившего название Skoda Kamiq.

Данное наименование уже носит паркетник, успешно зарекомендовавший себя на китайском рынке – за прошлый год было продано почти 28 000 экземпляров кросса. Модель, предназначенная для авторынка Европы, получит новую внешность, соответствующую концепту бренда Vision X, а это значит, что новинку оснастят раздельной конструкцией передних фар и видоизмененной задней оптикой.

Собирать Skoda Kamiq будут на «тележке» MQB, на основе которой конструируют ещё одну новинку от Skoda – кроссовер T-Cross. Предполагается, что стоимость Kamiq не превысит цену своего «собрата» по платформе, но при этом не исключается, что его оснастят гораздо лучше, установив в более просторный салон большое множество различных полезных умных систем.

В подкапотном пространстве сюрпризов не планируется – моторная линейка Skoda Kamiq включит в себя бензиновые «атомсферники» объемом в 1,0 и 1,5 литра и мощностью в 120 и 150 «лошадок» соответственно, а также 1,6-литровый дизельный агрегат с турбонаддувом.