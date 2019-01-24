«Гнилой кореец»: Поржавевший за неделю Hyundai Solaris ужаснул автомобилиста

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Владелец машины усомнился в правоте популярных автоблогеров, выхваляющих южнокорейский бестселлер.

Российский автомобилист опубликовал на своем YouTube-канале AVTOхимик видео, в котором показал свой поржавевший за неделю Hyundai Solaris второго поколения. «Гнилой кореец» ужаснул владельца, ведь всего за восемь дней металл кузова машины начал покрываться «рыжиками».

Автомобилист пояснил, что недавно попал в ДТП. От удара часть краски кузова отслоилась, и небольшой участок металла остался вовсе без ЛКП. Именно на сколах и проявилась коррозия, при чем, очень быстро, что удивило блогера.

Владелец Hyundai Solaris отметил, что теперь сомневается в словах авторитетных блогеров, которые в своих обзорах называют «Солярис» качественным автомобилем.

Продолжение... «Нива» или «Шнива»: О преимуществах Chevrolet Niva перед LADA 4x4 рассказал блогер Обзорщик подробно рассказал, чем Chevrolet Niva лучше LADA 4x4, и выделил основные плюсы и минусы обоих внедорожников. Также автомобилист отметил, что пока не намерен полностью устранять проблему, так как еще не проводилась независимая экспертиза для страховой компании.

Вместо этого автомобилист намерен замазать поврежденное ржавчиной место «подкраской», которую купил для бампера.

К слову, невзирая на противоречивые отзывы, Hyundai Solaris остается одним из самых востребованных автомобилей в России. Стоимость седана в стране составляет от 730 000 рублей.