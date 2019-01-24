«Нива» или «Шнива»: О преимуществах Chevrolet Niva перед LADA 4x4 рассказал блогер

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Обзорщик подробно рассказал, чем Chevrolet Niva лучше LADA 4x4, и выделил основные плюсы и минусы обоих внедорожников.

Блогер Александр Амочкин объяснил, что достойную «Шниву» в хорошем состоянии можно купить на российской «вторичке» за 350 тыс. рублей, и он убежден, что за эти деньги просто не получится взять ничего лучше. По сравнению с обычной «Нивой», автомобиль от «GM-АвтоВАЗ» оснащен новой отвязанной раздаткой, стоящей независимо.

Подвеска у Chevrolet Niva более качественная, обеспечивающая улучшенную проходимость и комфортную езду: «Большой ход и мощные пружины, очень мягкая и надежная подвеска, хоть и немного валкая!».

На личном опыте эксперт рассказал о том, что и 3-дверная LADA 4x4, и Chevrolet Niva обладают достойными внедорожными качествами, их очень трудно поставить в безвыходное положение, только если они не сядут днищем: «При равной луже или с одинаковой резиной разницы вы не увидите абсолютно!». Из недостатков, которые больше свойственны «Ниве», блогер называет отвратительную сопротивляемость кузова коррозии – если забыть на зиму промазать всю поверхность автомобиля антикором, то можно готовиться к тому, что на днище и крыльях появятся первые очаги ржавчины. Для «Шнивы» данная проблема тоже характерна, но тут уже обрабатывать поверхность машины нужно не чаще одного раза в два года.

Свет на Chevrolet Niva отличный, как на линзованной рестайлинговой оптике, так и на обычных «галогенках». Мотор – надежный, а благодаря качественной шумоизоляции капота, работу агрегатов в салоне практически не слышно. Единственный минус заключается в том, что после 80 000 километров они начинают усердно «жрать» масло: «Моторчик слабенький, приходится на повышенной передаче ездить всегда, вот и результат!». Вместимость багажника у двух отечественных кроссоверов практически не отличается, но тут «Шнива» выигрывает уже из-за удачной компоновки, благодаря которой внутри можно разместить чуть больше вещей.

Несмотря на то, что проходимость и динамические характеристики Chevrolet Niva и LADA 4x4 не особо отличаются, управляемость у внедорожника от «GM-АвтоВАЗ» значительно лучше: «Шнива валкая, в поворотах кренится, но при всём этом – тяжелая, хорошо стоит на дороге, не качается от ветра как некоторые!», – резюмировал блогер.