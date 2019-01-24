«Люкс» по цене «Гранты»: Составлен ТОП-5 лучших премиум-авто до 650 000 рублей

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За LADA Granta FL в различных комплектациях дилеры просят до 650 000 рублей. За эти деньги можно приобрести достойную иномарку не старше 5 лет.

Начать ТОП-5 можно с Mercedes-Benz A-Class. На российской «вторичке» предлагают сразу два интересных варианта: хэтчбек в кузове W176 за 600 тыс., с 1,6-литровым мотором на 122 «лошадки», агрегирующим с 7-ступенчатым «автоматом», а также коммерческий минивэн Citan с дизельным агрегатом на 90 л.с. и механической КПП. Цена вопроса – 500 тыс. рублей.

Расход топлива будет чуть больше, чем у «Гранты», да и обслуживание очевидно дороже, но зато по надежности и комфорту «немец» оставит отечественное авто не у дел.

Далее идёт Audi A3 2013-2014 года выпуска, отдать за них придется 530-550 тысяч рублей, и речь в основном идёт о хэтчбеках с бензиновыми моторами 1,2 и 1,4 TSI на 105 и 122 «лошади» соответственно. За такого «красавца» не жалко заплатить даже с учётом его 5-летнего возраста. Пробег таких авто в среднем составляет 60-70 тыс. километров.

Следующими в рейтинге моделей «люкс» по цене «Гранты» – автомобили Volvo, которые возрастом до 5 лет и до 650 тыс. рублей найти на вторичном рынке гораздо сложнее. Первый вариант – S40 с 6-ступенчатым автоматом и 2,0-литровым двигателем на 180 лошадиных сил. Второй – Volvo V40 Cross Country с таким же двигателем и пробегом в 80-120 тысяч километров.

Следом идёт BMW 1-Series 2014 года выпуска, за который просят до 640 000 рублей. Наиболее распространены модели в кузове хэтчбек, с 1,6-литровым мотором мощностью 136 «лошадей» и 8-диапазонной автоматической КПП. Немецкое качество, классический салон и максимальный набор функций.

Наконец, первое место в ТОП-5 лучших премиум-авто до 650 000 рублей занимает не самый очевидный вариант, который не так-то просто обнаружить на вторичном рынке. Речь идёт о MINI Cooper, предлагающимся с 1,6-литровым мотором отдачей 122 л.с. и 6-ступенчатым «автоматом». Самое приятное – пробег этих автомобилей редко превышает 50 тыс. км., так что можно быть уверенным в хорошем состоянии компактном хэтчбека.