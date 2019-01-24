Обновленный седан Skoda Superb рассекретили до премьеры

Сегодня, 05:00

Автомобильные папарацци показали фотографии не закамуфлированного обновленного Skoda Superb. Кроме того, стало известно, когда новинку покажут для России.

Обновленный Skoda Superb попался «фотошпионам» на зимних тестах, на которых машина испытывалась почти без маскировки. Известно, что для Европы новинку покажут в марте текущего года, а российскую версию модели представят в третьем квартале нынешнего года.

«Шпионские» фото указывают на то, что Skoda Superb с рестайлингом получила иную оптику, более агрессивно выглядящие бамперы и другую радиаторную решетку. Ожидается, что салон машины наделят иной панелью приборов и большим экраном информационно-развлекательной установки.

Согласно слухам, обновленный седан Skoda Superb будет предлагаться не только с традиционными ДВС, но и в гибридной версии на базе бензинового агрегата 1.4. Производительность комбинированной установки составляет 220 л.с. На исключительно электрическом ходу машина сможет проехать 50 км.