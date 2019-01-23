Ярославец превратил «Восьмерку» во внедорожник

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Легендарный ВАЗ-2108 в очередной раз доказал, что может гораздо больше, чем от него ждали.

Отечественный хэтчбек нередко подвергается тюнингу в России, однако образ внедорожника он «примеряет» достаточно редко. Недавно именно в «вездеход» была переделана «Восьмерка» одним из жителей Ярославля.

Автором необычного внедорожника является горожанин Александр Сокол. Накануне его детище стало предметом обсуждения в сообществе «Брагино здесь» в соцсети «ВКонтакте».

Технические подробности автомобиля не озвучиваются, но нельзя не заметить, что машина оснащена нестандартной подвеской.