Три года со Skoda Octavia A7: Плюсы и минусы «чеха» назвал владелец

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Проведя три года со своим «железным конём» и проехав около 94 000 км, владелец рассказал, что происходило с машиной, а также раскрыл её сильные и слабые стороны.

Автолюбитель владеет Skoda Octavia A7 2015 года выпуска в комплектации Style без дополнительного оборудования. Данный автомобиль оснащён 1,4-литровым двигателем мощностью в 150 «лошадок» и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией DSG.

В числе плюсов этой машины владелец упомянул просторный салон и большой багажник с двумя осветителями. Мужчина также отметил достойную шумоизоляцию, но добавил, что для полного акустического комфорта не хватает немного «шумки» на колёсных арках.

Ещё одним преимуществом Skoda Octavia A7 является экономичность. При езде по трассе расход топлива не превышает 4,4-5,5 л. По словам автомобилиста, даже в глухих пробках машина не потребляет более 8,0 л на «сотню». Помимо этого, хозяин «чеха» заявил, что ему хватает мощности 1,4-литрового турбомотора.

Главным минусом модели он считает слабое лакокрасочное покрытие, на котором со временем появляются сколы. Также автовладельцу пришлось менять лобовое стекло, поскольку уже на 40 000 км пробега оно всё было в сколах и мелких царапинах от пескоструя. Вместо оригинального стекла было установлено китайское, причём оно оказалось даже более прочным.

Автомобилист рассказал, что в Skoda Octavia за время гарантийного срока были заменены ролик подшипника и приводной ремень. На 91 000 км впервые менялись тормозные колодки и передние диски. Хозяин машины подчеркнул, что очень доволен ей.