«Дожили. Таз за миллион»: В сети «разнесли» новую LADA Vesta Sport из-за завышенного ценника

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Пару дней назад в СМИ появилась информация о том, что первые экземпляры «заряженной» «Весты» начали поступать в российские автосалоны. Пользователи соцсетей обсудили стоимость новинки.

Пока на официальном сайте LADA не появился прайс-лист на новую LADA Vesta Sport, но ценник уже известен. Судя по снимкам, сделанным в одном из дилерских центров в Сургуте, за такой автомобиль просят «всего» 1 057 900 рублей.

Фотографии были размещены в сообществе, посвящённом LADA Vesta. Отметим, что спортивная версия также уже продаётся в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Ранее ожидалось, что модель с форсированным до 145 лошадиных сил 1,8-литровым атмосферным двигателем оценят в 950 000 рублей, но она перешагнула психологическую отметку в миллион. Этот факт спровоцировал бурную реакцию у автолюбителей, многие из которых «разнесли» новинку из-за завышенного ценника.

«Дожили. Таз за миллион», «В Тюмени неделю стоит в двух салонах. Что-то желающих нет для покупки», «Ценник был бы адекватный, если бы там были установлены светодиодная оптика, подогрев руля, задних сидений и т. д. и т. п.», – пишут автовладельцы в комментариях.





Продолжение... «Рио» против «Весты»: Сходства и различия LADA Vesta Cross и KIA Rio X-Line раскрыли в сети Корейский кросс-хэтчбек экономичнее российского вседорожного универсала, но у последнего больше клиренс. Даже многие «тазоводы» признались, что уж лучше доплатить и купить KIA Stinger, который обойдётся минимум в 1 799 900 рублей.

За эти деньги покупатель получает авто с мощным 197-сильным мотором 2.0 Т-GDi.