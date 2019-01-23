«Дожили. Таз за миллион»: В сети «разнесли» новую LADA Vesta Sport из-за завышенного ценника

Пару дней назад в СМИ появилась информация о том, что первые экземпляры «заряженной» «Весты» начали поступать в российские автосалоны. Пользователи соцсетей обсудили стоимость новинки.
Пока на официальном сайте LADA не появился прайс-лист на новую LADA Vesta Sport, но ценник уже известен. Судя по снимкам, сделанным в одном из дилерских центров в Сургуте, за такой автомобиль просят «всего» 1 057 900 рублей.
Фотографии были размещены в сообществе, посвящённом LADA Vesta. Отметим, что спортивная версия также уже продаётся в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Ранее ожидалось, что модель с форсированным до 145 лошадиных сил 1,8-литровым атмосферным двигателем оценят в 950 000 рублей, но она перешагнула психологическую отметку в миллион. Этот факт спровоцировал бурную реакцию у автолюбителей, многие из которых «разнесли» новинку из-за завышенного ценника.
Даже многие «тазоводы» признались, что уж лучше доплатить и купить KIA Stinger, который обойдётся минимум в 1 799 900 рублей.
За эти деньги покупатель получает авто с мощным 197-сильным мотором 2.0 Т-GDi.