«Японка» с пробегом: О состоянии подержанной Mazda 3 за 650 000 рублей рассказал блогер

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Автоподборщик показал, в каком состоянии можно отыскать Mazda 3 с ценником 650 000 рублей. За указанную сумму удалось отыскать экземпляр с пробегом около 60 000 км, у которого был один владелец.

Специалист по подбору автомобилей Ярослав Ефремов отметил, что у подобранной машины отсутствует вторичный окрас, но на заднем бампере есть царапина. Также имеется трещина на лобовом стекле, однако оно оригинальное. Судя по состоянию болтов, двери, крылья не снимались. При этом у «японки» с пробегом меняли капот.

Компьютерная диагностика показала, что в «мозгах» Mazda 3 ошибок нет, а все подушки безопасности на месте. Салон автомобиля с тканевой отделкой сохранился в хорошем состоянии. Эксперт подчеркнул, что ему досталась неплохая комплектация с раздельным климат-контролем, подогревом сидений и автоматической коробкой передач.

В моторном отсеке отсутствуют подтёки масла, хорошо сохранилась и трансмиссия. Осмотрев машину на подъёмнике, мастера пришли к выводу, что в замене нуждаются только потрескавшиеся сайлентблоки.

Однако автоподпорщик подчеркнул, что за 650 тысяч очень сложно отыскать Mazda 3 в хорошем состоянии, и от «тройки» с «вторички» не стоит ждать многого. Кроме того, нужно быть готовым к тому, что на поиски придётся потратить немало времени.