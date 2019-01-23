УАЗ выпустил версию фургона УАЗ «Профи» с газобаллонным оборудованием

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Ульяновский автозавод не останавливается на достигнутом и продолжает пополнять серию коммерческих грузовых авто «Профи» новыми версиями. В феврале дилеры начнут принимать заказы на новый УАЗ «Профи» с газобаллонным оборудованием.

По словам производителя, стандартная комплектация УАЗ «Профи» с ГБО на сжиженном газе LPG с фургоном типа «Авторефрижератор» будет реализована по стоимости почти от 1,182 млн рублей. Гарантия на авто распространяется на 4 года, либо на пробег в 200 тыс. километров.

Все версии серии «Профи» отныне снабжаются силовой установкой с ГБО от итальянского бренда Lovato: газовый резервуар объемом на 100 литров работает в паре с классическим двигателем ЗМЗ-Про мощностью в 143 л.с., что обеспечивает транспортное средство 900 километрами запаса хода на одном баке.