«Рио» против «Весты»: Сходства и различия LADA Vesta Cross и KIA Rio X-Line раскрыли в сети

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Корейский кросс-хэтчбек экономичнее российского вседорожного универсала, но у последнего больше клиренс.

Эксперты с канала LADA БЦР Моторс вывели на тест-драйв российский кросс-универсал LADA Vesta SW Cross и корейский вседорожный хэтчбек KIA Rio X-Line. Обо всех сходствах и различиях данных автомобили обзорщики рассказали на просторах интернета.

Корейский KIA Rio X-Line обладает кожаным салоном, мультимедийным центром, камерой заднего обзора с динамической разметкой, подогревом руля, обогревом сидений и климат-контролем – все это подчеркивает комфортабельность южнокорейского хэтчбека.

Подкапотное пространство KIA Rio X-Line занимает 1,6-литровый мотор с производительностью 122 лошадиные сил, приводимый в действие 6-позиционной АКПП. Затраты горючего у вседорожного хэтчбека составят 6,8 литров на 100 км, а первую «сотню» «кореец» набирает за 11,6 секунды. Корейский кросс-хэтчбек обустроили интегрированной системой адаптивного управления, ассистентом шинного давления, системой курсовой устойчивости, ABS, шестью подушками безопасности. Также его оснастили пластиковым обвесом, призванным защищать кузов от повреждений и отрицательного внешнего воздействия.

LADA Vesta SW Cross получил салон, обшитый как кожей, так и тканью. Отечественный вседорожный универсал оснастили климат-контролем, мультимедийной установкой и навигацией. Также в списке опций фигурируют полифункциональный руль, четыре стеклоподъемника, центральный подлокотник и подогрев задних сидений. Дорожный просвет LADA SW Cross составил 203 мм, благодаря чему автомобиль сможет заехать на все бордюры. Энергоемкая подвеска в LADA Vesta SW Cross позволяет комфортно себя чувствовать при пересечении неровной поверхности. На 100 км российский кросс-универсал расходует 7,5 литров. П

Под капотом LADA Vesta SW Cross разместились 1,6- и 1,8-литровые двигатели с мощностью 106 и 122 лошадиные силы. Они работают в паре с МКПП и роботизированной AMT. Кросс-универсал еще снабдили антигравийной защитой.