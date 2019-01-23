GM представил новый пикап GMC Sierra HD 2020 модельного года

Сегодня, 13:26

Автоконцерн General Motors официально представил пикап 2020 модельного года от лица бренда GMC. В результате состоялся дебют новой внедорожной версии модели Sierra HD, продажи которой стартуют только в следующем году.

Новый пикап Sierra HD получил ряд уникальных отличий от младшего собрата Sierra 1500. Модель обзавелась агрессивной внешностью. Новинка получила крупный капот, другую решетку радиатора, внедорожные покрышки Michelin и особый рельеф арок колес с расширителями.

Под капотом GMC Sierra HD 2020 модельного года будут установлены силовые установки различной мощности. Максимальный мотор получил объем в 6,6 литра с отдачей в 445 «лошадей». О других моторах пока нет информации.

Базовое оснащение новой внедорожной генерации Sierra HD обойдется в 35 тысяч долларов или 2,3 млн рублей. Информацию о комплектациях, а также стоимость полного оснащения производитель объявит позднее.